Previous

Next

संसद हमले की बरसी पर पीएम मोदी, मनमोहन सिंह पहुंचे श्रद्धांजलि देने

संबंधित खबरें

नई दिल्ली। संसद पर 13 दिसंबर 2001 में हुए आतंकी हमले की 16वीं बरसी पर पूरा देश शहीदों को नमन कर रहा है। इसी कड़ा में संसद में शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पीएम मोदी के अलावा पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत सभी बड़े नेता पहुंचे।

इस दौरान पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह से मुलाकात की और दोनों ने एक दूसरे को नमस्ते की। वहीं राहुल गांधी से भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद मुस्कुराकर बाते करते नजर आए।

इससे पहले गृहमंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी ट्वीट करते हुए हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है।

Delhi: Congress President-elect Rahul Gandhi, Union Minister Ravi Shankar Prasad and EAM Sushma Swaraj at the Parliament where they arrived to pay tribute to people who lost lives in 2001 Parliament attack pic.twitter.com/dIfgGYKjHL — ANI (@ANI) 13 December 2017

राजनाथ सिंह ने ट्वीर कर शहीद जवानों को याद किया और उनके साहस को नमन किया, जिन्होंने 13 दिसंबर, 2001 को भारत के लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया।

The nation salutes the exemplary valour and courage of those martyrs who sacrificed their lives protecting the Temple of India’s Democracy on December 13, 2001. Their supreme sacrifice will always be remembered by us. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) December 13, 2017

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी संसद हमले में शहीद हुए जवानों को याद किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ' 13 दिसंबर, 2001 को हमारे बहादुर सैनिकों ने संसद भवन पर हुए आतंकी हमले को नाकामयाब कर अनुकरणीय साहस दिखाया। हम सुरक्षाबलों की वीरता और राष्ट्रीय सेवा को सलाम करते हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

On 13/12/2001 our brave soldiers dispelled a terror attack on the Parliament house and displayed exemplary courage. We remember and salute the valour and national service of our security forces and pay respectful tribute to the martyrs. — Arun Jaitley (@arunjaitley) December 13, 2017

बता दें कि संसद पर हुए आतंकी हमले को 16 साल हो चुके हैं, लेकिन उसका जख्म आजतक देश भुला नहीं सका है। आतंकियों ने भारत के लोकतंत्र के मंदिर को चोट पहुंचाने की कोशिश की, हमारे वीर जवानों ने उनके नापाक इरादों को अपना जीवन कुर्बान करके ध्वस्त कर दिया। 13 दिसंबर, 2001 को संसद पर हुए आतंकी हमले में संसद भवन के गार्ड, दिल्ली पुलिस के जवान समेत कुल 9 जवान शहीद हुए थे। 16 साल पहले आज ही के दिन संसद पर आतंकी हमला हुआ था।

सेना की वर्दी पहनकर आए थे आतंकी

सफेद एंबेसडर कार में आए सभी पांच आतंकी सेना की वर्दी में संसद भवन में दाखिल हुए थे। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के इन आतंकियों ने संसद भवन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। शुुरुआत में तो समझना मुश्किल रहा कि क्या वाकई संसद भवन पर आतंकी हमला हुआ है। इस हमले को नाकाम करने में सुरक्षाबलों, दिल्ली पुलिस और हमारे जवानों को 30-45 मिनट लगे। इन 30-45 मिनटों में जो निशानी संसद पर हुआ आतंकी हमला देश को दे गया, वो आज भी मौजूद है। जवानों ने अपनी जान पर खेलकर सभी पांचों आतंकियों को मार गिराया था।

हमले में शामिल चार आतंकी गिरफ्तार



संसद हमले में शामिल चार आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली की पोटा अदालत ने 16 दिसंबर, 2002 को चारों आतंकी मोहम्मद अफजल, शौकत हसैन, अफसान और सैयद रहमान गिलानी को दोषी करार दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सैयद अब्दुल रहमान गिलानी और नवजोत संधू को बरी कर दिया था, लेकिन मोहम्मद अफजल की मौत की सजा को बरकरार रखी था और शौकत हुसैन की मौत की सजा को घटाकर 10 साल कर दिया था। इसके बाद 9 फरवरी, 2013 को अफजल गुरु को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सुबह 8 बजे फांसी पर लटका दिया गया था।