विवेकानंद जयंती पर पीएम मोदी ने किया नमन

नई दिल्ली। देशभर में आज युवाओं की प्रेरणा स्वामी विवेकानंद की 154वीं जयंती मनाई जाएगी। इस मौके पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर स्‍वामी विवेकानंद को नमन किया है। उन्‍होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि हम महान स्वामी विवेकानंद को नमन करते हैं और उनके शक्तिशाली विचारों और आदर्शों को याद करते हैं जो आज भी पीढ़ियों के मार्ग दर्शन का काम कर रहा है।

We offer salutations to the great Swami Vivekananda & remember his powerful thoughts & ideals that continue shaping the minds of generations pic.twitter.com/QRwOmqiLoW

— Narendra Modi (@narendramodi) January 12, 2017

युवा दिवस के रूप में मनाए जाने वाले इस दिन देशभर में विभिन्‍न कार्यक्रम होंगे। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय प्रतिवर्ष युवाओं के प्ररेणास्त्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन इस बार हरियाणा के रोहतक में 12 से 16 जनवरी के बीच कर रहा है। डिजिटल इंडिया के लिए युवा विषय पर आयोजित इस समारोह के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री प्रतिभागियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे।

केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री विजय गोयल मंत्री ने यह जानकारी दी। मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस समारोह में मौजूद रहेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे।