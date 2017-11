PM मोदी ने कहा संविधान का निर्माण नहीं था आसान काम

नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में विज्ञान भवन में राष्ट्रीय कानून दिवस पर भाषण में कहा कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज (संविधान) बनाना आसान नहीं था, जिसमें एक दर्जन से ज्यादा संप्रदाय होते हैं, 100 से अधिक भाषाएं और 1700 से अधिक बोलियों और लोगों को विभिन्न मान्यताओं वाले स्थानों में रहना पड़ता है।

