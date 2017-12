राहुल गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष बनना तय, रेस में और कोई नहीं

नई दिल्ली। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ही पार्टी के अगले अध्यक्ष होंगे यह लगभग तय हो चुका है। अध्यक्ष पद के चुनाव में राहुल गांधी के सामने कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ है।

रिटर्निंग अधिकारी एम रामचंद्रन ने बताया कि अध्यक्ष पद के चुनाव में उनके अलावा और किसी भी नेता का नॉमिनेशन नहीं मिला है। राहुल गांधी के नाम को प्रस्तावित करने वाले कुल 89 पेपर्स मिले हैं। यह सभी पेपर्स केवल राहुल गांधी का ही अध्यक्ष पद के लिए नाम प्रस्तावित करते हैं। एसे में राहुल गांधी ही अकेले उम्मीदवार हैं।

बता दें कि राहुल के नॉमिनेशन से पहले कांग्रेस नेता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाए थे कि यह चुनाव फिक्स है और राहलु गांधी के सामने चुनाव में कोई खड़ा नहीं होगा।

There is now only one validly nominated candidate that is #RahulGandhi left in the fray for Congress president election: M Ramachandran, Returning officer pic.twitter.com/h3TZPZ5Y7D

— ANI (@ANI) 5 December 2017