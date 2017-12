राहुल गांधी को सोनिया आज सौपेंगी कांग्रेस की कमान, जश्न में डूबे समर्थक

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के बाद राहुल गांधी की आज औपचारिक रूप से ताजपोशी होने जा रही है। इसे लेकर पूरी कांग्रेस में उत्साह का माहौल है और पार्टी दफ्तर के बाहर भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं और जश्न मना रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एक विशेष कार्यक्रम में राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौपेंगी।

इस कार्यक्रम में चुनाव प्राधिकरण के चेयरमैन और कांग्रेस नेता मुल्लापल्ली रामचंन्द्रन राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने का सर्टिफिकेट सौपेंगे। इसके लिए मुल्लापल्ली कांग्रेस दफ्तर पहुंच चुके हैं। राहुल की ताजपोशी 11 बजे होगी।

इसके लिए 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस दफ्तर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के अलावा अन्य राज्यों के प्रमुख लीडर और कार्यकर्ता शामिल होंगे। इस ताजपोशी के साथ ही राहुल गांधी 132 साल पुरानी पार्टी की विरासत को संभाल लेंगे।

राहुल की ताजपोशी के लिए कांग्रेस दफ्तर को सजा दिया गया है। राहुल की ताजपोशी का कांग्रेस में जुनून कुछ ऐसा है कि देश के अन्य राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी के दफ्तरों को सजाया गया है।

Delhi: Dance being performed as supporters gather outside Rahul Gandhi's residence 12, Tughlak Lane, ahead of his takeover as Congress President. pic.twitter.com/LLqsJGda6V

Visuals from outside Congress HQ in Delhi; sweets brought in, supporters continue to celebrate & raise slogans ahead of Rahul Gandhi's takeover as party President. pic.twitter.com/e62Fgumr7t

— ANI (@ANI) 16 December 2017