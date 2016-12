कानपुर देहात। इंदौर-पटना एक्सप्रेस के कानपुर के नजदीक पुखरायां में हुए हादसे के निशान अभी मिटे भी नहीं थे कि रेलवे की लापरवाही से बुधवार सुबह एक और बड़ा हादसा हो गया। आशंका है कि पटरी चटकी होने से सुबह 5.18 बजे टूंडला सेक्शन के रूरा स्टेशन से चंद कदम पहले सियालदह से अजमेर जा रही 12987अप सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

इसमें 118 से अधिक लोग घायल हो गए। 15 बोगियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, इनमें 13 स्लीपर कोच (एस 1 से एस 13 तक) और दो जनरल हैं। दो बोगियां एस-5 व एस-6 नहर में लटक गईं, छह पलट गईं और सात पटरी से उतर गईं। घायलों को कानपुर के हैलट व अकबरपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें कुछ की हालत गंभीर है। 118 घायलों का प्राथमिक उपचार स्टेशन पर ही किया गया, जिसके बाद कुछ घर चले गए। पहले दो लोगों की मौत की बात सामने आई थी लेकिन बाद में प्रशासन ने इससे इन्कार किया।

सुबह जब हादसा हुआ तो ट्रेन 108 किमी की रफ्तार से जा रही थी। घटनास्थल हावड़ा-दिल्ली रूट पर कानपुर से करीब 45 किमी दूर है। सुबह का समय होने से कुछ यात्री दैनिक क्रियाओं में व्यस्त थे और कुछ सो रहे थे। गाड़ी के हिचकोले लेते ही चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोग थोड़ी ही देर में राहत व बचाव कार्य में जुट गए।

डीएम कुमार रविकांत सिंह व एसपी प्रभाकर चौधरी ने बताया कि जिन लोगों की मौत की बात कही जा रही थी, उनका इलाज चल रहा है। रेलवे की रेस्क्यू टीम, एनडीआरएफ व सेना की टीमें जब पहुंचीं तब तक अधिकांश घायलों को अस्पताल भेजा जा चुका था। बाद में सुरक्षित बची छह बोगियों को अजमेर की ओर रवाना किया गया।

कुछ यात्रियों को सड़क मार्ग से कानपुर व कुछ को टूंडला भेजा गया। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। प्राथमिक तौर पर रेल फ्रैक्चर बताया जा रहा।



गंभीर घायलों को 50 और मामूली को 25 हजार रुपये की सहायता



मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हादसे में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए गंभीर रूप से घायलों को 50 हजार व मामूली रूप से घायलों को 25 हजार रुपये सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि घायलों के इलाज की मुकम्मल व्यवस्था की जाए।



हेल्पलाइन नंबर



कानपुर - 0512-2323015, 2323016, 2323018



इलाहाबाद - 0532-2408149, 2408128, 2407353



टूंडला - 05612-220337, 220338, 220339

ट्रेन हादसे में घायलों की सूची

1- सुतार पुत्र महेश कुमार 16 वर्ष, रांची, झारखंड।



2- कुमारी श्रेया पुत्री उत्तम, 7 वर्ष, वसप्रोनी थाना रीजेंट पार्क, कालका।



3- प्रवीण कुमार पुत्र प्रदीप 24 वर्ष, पीजीएस नार्थ।



4- उपेंद्र यादव पुत्र सरयू यादव, 21 वर्ष, कोडरमा झारखंड।



5- शीला पत्नी राजेश, 23 वर्ष, डबोरपुर राजस्थान।



6- तान्या पुत्री महेश 19 वर्ष, रांची।



7- शेख कुर्बान अली पुत्र शेख औलाक अली, 33 वर्ष, दंडपुरी पश्चिम बंगाल।



8- अजीत कुमार पुत्र रामचरन यादव, 34 वर्ष, रैथा कमालपुर, चंदेलपुर भीमा।



9 - महेश कुमार पुत्र भंवर लाल जैन, 60 वर्ष, भीमवाड़ा राजस्थान।



10- वीरेंद्र पुत्र हरिराम 22 वर्ष, नकटी बहुरी, चंदौली, यूपी।



11- उमेश मोदी पुत्र प्रयाग मोदी 54 वर्ष, इंद्रापुर कोडला, झारखंड।



12- नागरयल पुत्र माला राम, 57 वर्ष, भंगेरा नवलगढ़, राजस्थान।



13- रंजना देवी पत्नी भंवर लाल, 75 वर्ष, सुभाष नगर भीलवाड़ा, राजस्थान।



14- सुदेवी पत्नी विष्णुनाथ, 55 वर्ष, भानकुड़िया, पश्चिम बंगाल।



15- विमल कुमार पुत्र रामलखन, 27 वर्ष, आरा भोजपुर, बिहार।



16- श्रीमती सुमन पत्नी रामऔतार, 45, हरदेव नगर बर्रा कानपुर।



17- सुभाष पुत्र संत, 38 वर्ष, सोनवाला टेरीपना, नक्सीपारा, पश्चिम बंगाल।



18- मोइन शेख पुत्र ओशली शेख, 37 वर्ष।



19- राजकृष्ण ओझा पुत्र एसबी ओझा, 54 वर्ष, नेचर विला कालोनी, त्रिवणीपुरम, इलाहाबाद।



20- तरुणलता दास पत्नी नारायण दास 47 वर्ष, दमदम एयरपोर्ट थाना दमदम, 24 परगना, पश्चिम बंगाल।



21- सरस्वती दास 46 वर्ष, 24 परगना, पश्चिम बंगाल।



22- अशोक कुमार जैन पुत्र गुलाब चंद्र जैन, 45 वर्ष, सदनेर जयपुर राजस्थान।



23- वसीम अहमद पुत्र इकबाल अहमद, 33 वर्ष, चमनगंज कानपुर।



24- सलमा पत्नी महाबुल शेख, 29 वर्ष, भारत नगर कलवार रोड, झुठवारा जयपुर, राजस्थान।



25- सुनयना पासवान पत्नी अखिलेंद्र पासवान 38 वर्ष, कैमा, पटना बिहार।



26- महाबुल शेख पुत्र शाकूर शेख, 31 वर्ष, भारत नगर कच्ची बस्ती जयपुर, राजस्थान।



27- अरुणिमा 44 वर्ष, तारीफ दर कोलकाता, पश्चिम बंगाल।



27- महबूल शेख पुत्र शेख, 33 वर्ष, भारत नगर कच्ची बस्ती जयपुर, राजस्थान।



28- तनमय साहू पुत्र महेश कुमार 10 वर्ष, रामनगर पेटिया रांची, झारखंड।



29- रमाकांत पुत्र बनवारी लाल 64 वर्ष, मुरलीपुरा जयपुर, राजस्थान।



30- ममता सरकार पत्नी शैफुद्दीन, 32 वर्ष, इनायत नगर, 24 परगना, पश्चिम बंगाल।



31- ममता जैन पत्नी महेश कुमार जैन, 45 वर्ष, सीताराम कालोनी, जयपुर, राजस्थान।



32-रामदास पत्नी राबिन दास, 45 वर्ष, डालहाटिग, राजस्थान।



33- किरन पत्नी जग्गू कुमार, 52 वर्ष, चित्तौड़ राजस्थान।



34- सुप्रिया पत्नी अनूप विश्वास, 38 वर्ष, मगरा स्टेशन रोड।



35- सीमा डे, 38 वर्ष, अगरपुरा स्टेशन रोड कोलकाता।



36- उपेंद्र मोदी, 50 वर्ष, गोदरवर, कोडरमा, झारखंड।



37- दीपिका 30 वर्ष, कुनाली दुनगालपुर, राजस्थान।



38- प्रीति वर्मा, 23 वर्ष, नंदी बागान, कोलकाता।



39- राजेश पुत्र नाटूलाल, 30 वर्ष, डूंगरपुर, राजस्थान।



40- शहनाज परवीन पत्नी लियाकत हुसैन, 36 वर्ष, वशीरहार नार्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल।



41- नूर हबीबा पत्नी शेख रफीक अली, 24 नार्थ परगना, कोलकाता।



42- गोलू पुत्र मुन्नी लाल 18 वर्ष, पछावा, मिर्जापुर।



43- रीमा देवी पत्नी सुनील गौतम, 23 वर्ष, जयतेपुर भदोई।



44- राम सिंह पुत्र गोपाल लाल यादव, 28 वर्ष, धमकिया बांगर, जयपुर राजस्थान।



45- खुशनुमा बेगम पत्नी सलीमुद्दीन, 38 वर्ष, आठ बी एल्गिन रोड सिविल लाइंस, इलाहाबाद।



46- मीना डे पत्नी कपिल डे, कैश रोडगा रोड, सरजुरा कोलकाता।



47- महेश पुत्र डीएन साहू, 30 वर्ष, राम नगर कालोनी, पोछिया राजस्थान।



48- सतीश परिवारी पुत्र राम नारायण परिवारी, 28 वर्ष, भदरा पुरविया पश्चिम बंगाल।



49- कालीचरण पुत्र बाबूलाल, 22 वर्ष, मालदा, वर्धमान पश्चिम बंगाल।



50- राजकुमारी पत्नी श्रीनाथ पाल, नैनी न्यू बाजार, छिवकी सीयूडी स्टेशन रोड इलाहाबाद।



51- मौसमी पाल पुत्री सुभाष पाल, 6 वर्ष, पुरबुसनातला, पोस्ट तोयबीसरा, थाना नाका, सीपारा, जिला नदिया, पश्चिम बंगाल।



52- सुभांकर बैरागी पुत्र प्रदीप बैरागी, 27 वर्ष, देवाग्र्राम चटर्जी, उत्तरपारा, काली गंज, नदिया, पश्चिम बंगाल।



53- इंदु गुप्ता पत्नी प्रदीप गुप्ता, 50 वर्ष, काकीनारा, जगदल पश्चिम बंगाल।



54- ज्योति पत्नी रंजीत भगवत, 22 वर्ष, मोहल्ला भनई रोड भगत जी, शिव मंदिर के पास, धनबाद, झारखंड।



55- श्रीनाथ पाल पुत्र महिपाल, 65 वर्ष, नैनी न्यू बाजार, सीओडी रोड, छौकी स्टेशन रोड, इलाहाबाद।



56- वंदना मंडल पत्नी देवराज मंडल, 40 वर्ष, 717 बैरीयो का बाग, सुभाष चौक, जयपुर, राजस्थान।

#WATCH 14 coaches of Train no 12988 #AjmerSaeldah express derail near Roora (Kanpur, Uttar Pradesh). Several injured. pic.twitter.com/s3VRDUavlu— ANI UP (@ANINewsUP) December 28, 2016