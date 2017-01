Previous

एश्‍ले टेलिस ले सकते हैं भारत में US राजदूत रिचर्ड वर्मा की जगह

नई दिल्‍ली। मुंबई में जन्‍मे एश्‍ले जे टेलिस ने नई दिल्‍ली और व्‍हाइट हाउस में अमेरिकी दूतावास में काम किया है और अब वे नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप की टीम द्वारा भारत में राजदूत पद के लिए चुने जा सकते हैं।

बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्‍ड ट्रंप की टीम ने ओबामा की ओर से राजनीतिक आधार पर नियुक्त सभी राजदूतों से 20 जनवरी तक पद छोड़ने के लिए कहा है। इस सूची में भारतीय मूल के रिचर्ड वर्मा का भी नाम है जो जो भारत में अमेरिकी राजदूत हैं। रिचर्ड वर्मा की नियुक्ति ओबामा प्रशासन ने राजनीतिक आधार पर की थी।

अभी टेलिस ‘कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस’ में सीनियर फेलो हैं, जो अंतर्राष्‍ट्रीय सुरक्षा व एशियाई रणनीतिक मामलों को देख रहा है। इससे पहले वे भारत और अमेरिका के बीच असैन्‍य परमाणु समझौते में शामिल थे। टेलिस 2001 से 2003 तक अमेरिकी राजदूत के सीनियर सलाहकार थे। वे दक्षिण पश्चिम एशिया के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के विशेष सहायक और वरिष्ठ निदेशक के रूप में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के कर्मचारी भी रह चुके हैं। साथ ही उन्‍होंने भारत के न्‍यूक्‍लियर प्रोग्राम और एशिया के सुरक्षा मामलों पर किताबें भी लिखी हैं।

टेलिस के आने की खबरों की पुष्‍टि तब हुई जब रिचर्ड वर्मा ने अमिताभ बच्‍चन के साथ मुलाकात के बाद अपने ट्वीट के जरिए कहा कि वे 20 जनवरी को यहां से जा रहे हैं। जनवरी, 2015 में 48 वर्षीय वर्मा को भारत में अमेरिकी राजदूत के तौर पर नियुक्‍त किया गया। भारत में वे 25वें अमेरिकी राजदूत हैं।

Tonight I told @SrBachchan I will depart as US Ambassador to India on January 20; it has been a great honor to serve in #IncredibleIndia pic.twitter.com/Ffj5pGH7qF

— Rich Verma (@USAmbIndia) January 8, 2017