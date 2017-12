SC की फटकार से नाराज वकील धवन ने CJI को चिठ्ठी लिखकर छोड़ी प्रैक्टिस

नई दिल्ली। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और अयोध्या विवाद केस की सुनवाई कर रहे वकीलों के कोर्ट के भीतर व्यवहार को लेकर फटकार लगाई थी।

इसके बाद सोमवार को नाराजगी भरे अंदाज में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर वकालत छोड़ने का ऐलान किया है।

इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच मुक़दमे की सुनवाई के दौरान मैंने अपमानित महसूस किया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में वकालत छोड़ने का फैसला लिया है।

पत्र में उन्होंने यह भी लिखा है कि वो आगे से सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता के तौर पर कभी पेश नहीं होंगे। पत्र उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा को संबोधित करते हुए लिखा है। इससे पहले दिल्ली और केंद्र के केस की सुनवाई से एक दिन पहले अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद में सुनवाई जारी रखने का विरोध करते हुए राजीव धवन ने कोर्ट छोड़कर जाने की धमकी भी दी थी।

ऊंची आवाज में बहस करने पर नाराज हुआ था SC-

Senior Supreme Court Lawyer Rajeev Dhawan writes to CJI Dipak Misra, says 'after humiliating end to Delhi( CM vs LG power tussle) case I have decided to give up court practice' pic.twitter.com/yJ8Aox3WVF

— ANI (@ANI) 11 December 2017