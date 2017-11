Previous

शशि थरूर के ट्वीट पर मिस वर्ल्ड मानुषी 'चिल' निकली, दिया ये जवाब

नई दिल्ली। 17 साल बाद मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने पर जहां एक तरफ पूरा देश मानुषी छिल्लर को बधाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर मानुषी पर गलत टिप्पणी कर घिर गए हैं।

हालांकि इसके बाद मानुषी छिल्लर ने भी शशि थरूर को जवाब दिया है। मानुषी ने ट्विट कर कहा कि एक लड़की जिसने अभी दुनिया जीती है, वो इतने छोटे से कमेंट से मायूस नहीं होने वाली है। 'चिल्लर' पर बोलना एक छोटा सा बदलाव है और भूलों मत 'छिल्लर' के साथ 'चिल' लिखा था'। ऐसे में वो इसे अपना दिल छोटा नहीं करने वाली हैं।

Exactly @vineetjaintimes agree with you on this. A girl who has just won the World isn’t going to be upset over a tongue-in-cheek remark. ‘Chillar’ talk is just small change - let’s not forget the ‘chill’ within Chhillar 🙂 @ShashiTharoor https://t.co/L5gqMf8hfi — Manushi Chhillar (@ManushiChhillar) November 20, 2017

इससे पहले थरूर ने भाजपा को घेरने के चक्कर में मानुषी के मिस वर्ल्ड बनने को नोटबंदी से जोड़ दिया, जिसके चलते उनका विरोध शुरू हो गया। उनके इस ट्वीट को राष्ट्रीय महिला आयोग ने गंभीरता से लिया है। आयोग इसके लिए थरूर को नोटिस जारी करेगा। हालांकि, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मानुषी को खिताब जीतने पर ट्वीट कर बधाई दी है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री थरूर ने रविवार को एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि नोटबंदी का फैसला गलत था।भाजपा को यह एहसास होना चाहिए कि भारतीय कैश दुनिया पर राज करता है, यहां तक कि हमारी 'छिल्लर' भी मिस व‌र्ल्ड बन गई। इसके तुरंत बाद लोगों ने उनको घेरना शुरू कर दिया।

What a mistake to demonetise our currency! BJP should have realised that Indian cash dominates the globe: look, even our Chhillar has become Miss World!

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) November 19, 2017

थरूर के ट्विट पर लोगों ने कहा कि मानुषी का सरनेम 'छिल्लर' है, न कि 'चिल्लर।' दोनों शब्दों की वर्तनी और अर्थ दोनों में फर्क होता है। हालांकि, विवाद बढ़ने पर उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि हल्के-फुल्के मूड में की थी और उनका इरादा किसी को अपमानित करना नहीं था। उन्होंने खिताब जीतने के लिए मानुषी की तारीफ भी की।

Guess the pun IS the lowest form of humour, & the bilingual pun lower still! Apologies to the many who seem to have been righteously offended by a light-hearted tweet today. Certainly no offence was meant to a bright young girl whose answer i've separately praised. Please: Chill!

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) November 19, 2017

बता दें कि मानुषी ने चीन में आयोजित मिस व‌र्ल्ड प्रतियोगिता 2017 का खिताब अपने नाम किया है। इससे पहले 2000 में प्रियंका चोपड़ा ने इस खिताब को भारत के नाम किया था।