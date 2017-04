गाजियाबाद। फिल्म 'शोले' का वो सीन तो याद होगा जिसमें हेमा मालिनी यानी बसंती को शादी के मनाने के लिए धर्मेंद्र यानी वीरु पानी की टंकी पर चढ़ जाता है और सुसाइड की धमकी देता है।

अब ऐसा लगता है कि इस सीन से प्यार में पड़े एक शख्स ने प्रेरणा ले ली और वैसा ही स्टंट करने का फैसला किया लेकिन उसका प्लान उलटा हो गया।

गाजियाबाद के लोनी में रहने वाले 21 साल का हरुण अपने पूर्व मंगेतर को मनाने के लिए दिल्ली-सहारनपुर रोड पर बने एक होर्डिंग पोल पर चढ़ गया। इस नजारे ने लोगों की भीड़ जमा कर दी।

बच्चे का आखिरी नाम 'अल्लाह' रखने की कानूनी लड़ाई जीती

उसका धमकी का यह स्टंट तब उलटा पड़ गया जब उसके हाथ की पकड़ छूट गई और लगभग गिरने ही वाला था लेकिन जैसे-तैसे सुरक्षा बलों ने उसे बचा लिया।

हालांकि वह बचाव के लिए इनकार करता रहा लेकिन किसी तरह उसकी साॅफ्ट लैंडिंग कराई गई।

#Ghaziabad: Young man survives brutal rescue-opn after he climbed unipole to commit suicide at Delhi-Saharanpur Road @htnoidagzb @htTweets pic.twitter.com/4HTRQvvjXi

— Peeyush Khandelwal (@journopk) April 18, 2017