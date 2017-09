महिला आरक्षण: सोनिया ने लिखी PM को चिठ्ठी, कहा- लोकसभा में पास कराएं बिल

नई दिल्ली। एक तरफ देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर बहस छिड़ी हुई है। देश के अलग-अलग राज्यों से आरक्षण की मांग उठ रही है। फिर चाहें हरियाणा का जाट आंदोलन हो या गुजरात का पाटीदार आंदोलन। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को एक खत लिखा है। जिसमें महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिले, इसके लिए लोकसभा में जल्द से जल्द महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने की मांग की है।

प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आप को ज्ञात हो कि राज्यसभा ने महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक 9 मार्च, 2010 को ही पारित कर दिया है, मगर लोकसभा से अब तक ये पारित नहीं हो पाया है। बार-बार विवादों की वजह से ये बिल लटक जा रहा है। ऐसे में लोकसभा में आपकी पार्टी के पास बहुमत होने की वजह से इस विधेयक को पास कराना चाहिए।

Sonia Gandhi writes to PM, says, 'request you to take advantage of your majority in Lok Sabha to get the Women's Reservation Bill passed.'

