SC ने इन राज्यों में पेट कोक और फर्नेश ऑयल पर लगी पाबंदी को हटाने से किया इनकार

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के उद्योगों में प्रदूषित ईंधन पेट कोक और फर्नेस ऑयल के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाने से इंकार कर दिया है।

इसके अलावा कोर्ट ने एनटीपीसी की उस मांग को भी ठुकरा दिया, जिसके तहत कोर्ट से फर्नेस ऑयल की जगह वैकल्पिक ईंधन का इस्तेमाल करने के लिए और समय देने की माँग की गई थी।

Petcoke ban case: Supreme Court refused to lift the ban on use of pet coke and furnace oil in industrial units in Rajasthan, Uttar Pradesh and Haryana.

— ANI (@ANI) November 22, 2017