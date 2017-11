Previous

सुषमा ने फिर दिखाई दरियादिली, पाक महिला को मिलेगा मेडिकल वीजा

नई दिल्ली। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने फिर मानवीयता दिखाते हुए बीमार पाकिस्तानी महिला को वीजा देने की पहल की है। इसके लिए विदेश मंत्री ने इस्लामाद में मौजूद भारतीय उच्चायोग को मदद के निर्देश दिए हैं।

बीमार महिला की बेटी सादिया ने भारत में लिवर प्रत्यारोपण की खातिर अपनी मां को वीजा देने के लिए सुषमा से आग्रह किया था। सुषमा ने रविवार को एक ट्वीट में कहा कि हम निश्चित रूप से मदद करेंगे। मैंने भारतीय उच्चायोग को वीजा जारी करने के लिए कहा है।

We will certainly help. I have asked Indian High Commission in Pakistan to issue visa for the liver transplant of your mother. @IndiainPakistan https://t.co/yDN6wt3HBq — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) November 19, 2017

@SushmaSwaraj hi Maam, desperately waiting for Medical visa to be issued fo my mother,she want to go for urgent Transplant from Pakistan. Applied for visa on 1st Nov. patient name Sairah Saleh.Need your help. Thank you. — Sadia (@Umnuh2012) November 18, 2017

एक अन्य पाकिस्तानी नागरिक नासिर महमूद अहमद के मेडिकल वीजा अनुरोध पर सुषमा ने कहा कि भारतीय मिशन उनके कागजात की जांच करेगा और उन्हें रिपोर्ट भेजेगा। अहमद ने स्वराज को किए ट्वीट में कहा था कि वह भारत में लिवर और किडनी प्रत्यारोपण कराना चाहता है।

Indian High Commission in Pakistan will see your papers and send me a report. @IndiainPakistan https://t.co/ioRwyOhnYD — Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) November 19, 2017

@SushmaSwaraj Iam patient of liver& kidney transplant.kindly issue visa.Nasir Mahmood — Nasir mahmood ahmed (@Nasirmahmoodah3) November 17, 2017

पाकिस्तानी नागरिक हीरा अजहर के अपने पिता के लिए मेडिकल वीजा के अनुरोध पर सुषमा ने उनसे रियाद में भारतीय मिशन से संपर्क करने के लिए कहा है। इस समय सऊदी अरब में रहने वाली हीरा ने कहा था कि सुषमा स्वराज, मेरे पिता की उम्मीद अब केवल तत्काल लिवर प्रत्यारोपण कराने पर टिकी है। हम पाकिस्तानी हैं और भारत के वीजा के लिए इंतजार कर रहे हैं। कृपया मदद कीजिए।

सौ भारतीय तीर्थयात्री पाकिस्तान पहुंचे-

भारत के सौ से अधिक तीर्थयात्रियों का एक जत्था शाधानी मंदिर में होने वाले मेले में भाग लेने के लिए पाकिस्तान पहुंच गया है। वाघा सीमा पर निर्वासित ट्रस्ट संपत्ति बोर्ड के अध्यक्ष सिद्दीकुल फारूक ने वाघा सीमा पर तीर्थयात्रियों का स्वागत किया।

10 दिनों के प्रवास के दौरान ये तीर्थयात्री सिंध के शाधानी मंदिर में होने वाले मेले के अलावा अन्य जगह भी जाएंगे।