Manabadi Telangana (TS) Inter results: तेलंगाना इंटर का रिजल्ट घोषित

मल्टीमीडिया डेस्क। तेलंगाना बोर्ड की इंटर परीक्षा देने वाले छात्रों का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन (टीएसबीआईई) की तरफ से तेलंगाना बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम आज यानी रविवार 16 अप्रैल को सुबह 10 बजे के करीब कर गया।

तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड की तरफ से प्रथम और द्वितीय दोनों ही वर्ष के छात्रों के परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए। औपचारिक घोषणा के बाद छात्र बारहवीं कक्षा के पहले और दूसरे वर्ष की परीक्षा दे चुके छात्र परिणाम को ऑनलाइन उसकी आधिकारिक वेबसाइट bietelangana.gov.in और bietelangana.cgg.gov.in पर देख सकते हैं।

अपुष्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक, तेलंगाना स्टेट बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम समारोह टीएसबीआईई विद्या भवन कार्यालय में किया गया। राज्य के शिक्षा मंत्री श्री कादियम के साथ ही टीएसबीआईई के अन्य कार्यकारी अधिकारी, तेलंगानी बोर्ड के वाइस चेयरमैन रंजीव आर. आचार्य और बोर्ड के सचिव डॉक्टर ए. अशोक उपस्थित रहे। परीक्षा परिणाम की औपचारिक तौर पर ऐलान के बाद करीब 9 लाख 78 हजार तेलंगाना राज्य इंटर परीक्षण 2017 का परिणाम देख सकते हैं।

ऐसे ऑनलाइन देखें टीएसबीआईई इंटर बोर्ड का परीक्षा परिणाम



- सबसे पहले telangana12.jagranjosh.com/results.jagranjosh.com को लॉगइन करें।

- उसके बाद अपना रोल नंबर और अन्य ब्योरा दर्ज करें।

- सबमिट बटन पर क्लिक करें।

- उसके बाद साइट पर अपना टीएस बोर्ड इंटर रिजल्ट देखें।

- 2017 के तेलंगाना बोर्ड की बारहवीं कक्षा का रिजल्ट देखने के बाद उसका प्रिंट आउट या फिर स्क्रीन शॉट लेकर रख लें।

इस वर्ष टीएस बोर्ड इंटरमीडिए की परीक्षा एक मार्च से राज्यभर के 1,291 केन्द्रों पर हुई थी। हालांकि, एक पेपर जिसकी परीक्षा 9 मार्च को हुई थी उसे राज्य में एमएलसी चुनाव के चलते 19 मार्च को ली गई थी। वैसे, टीएसबीआईई ने टीएसबोर्ड ने इंटरमीडिएट का परिणाम समय पर देकर प्रशंसनीय काम किया है।

The Telangana State Board of Intermediate Education (TSBIE) is the state level education board that conducts and releases the results of Intermediate examinations in the state of TS. The TS Board of Intermediate conduct TS Inter I, II Year Examinations in the month of March and releases the results in the month of April 2017. Candidates those who are taking up the Intermediate 1st, 2nd yr examinations 2017 can stay checking the BIETS official website, bie.telangana.gov.in for latest information regarding TS Intermediate results 2017.