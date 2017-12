मनमोहन सिंह और विदेश मंत्री कसूरी का डिनर गुप्त नहीं था: प्रेम शंकर

नई दिल्ली। गुजरात चुनाव में पाकिस्तान के हस्तक्षेप की वजह से निशाने पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इसे लेकर बिफर गए हैं। इस मामले पर बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लगाए गए आरोपों से मुझे दुख पहुंचा है।

इतना ही नहीं पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और उच्चायुक्त वीपी अंसारी के साथ डिनर पर कोई गोपनीय बैठक नहीं हुई। ये कहना है वरिष्ठ पत्रकार प्रेम शंकर झा का, जो उस डिनर में मौजूद थे। प्रेम शंकर झा ने बताया, ‘दोनों के बीच हुई बैठक एक निजी मुलाकात थी, जिसमें कुछ भी गोपनीय नहीं है। मनमोहन सिंह और वीपी अंसारी जेड प्‍लस सिक्योरिटी है, जिसके कारण विशेष सुरक्षा दल (एसपीजी) को पूरी सूची जमा करनी होती है।

It was a dinner by #ManiShankarAiyar for ex Pak EAM Khurshid Kasuri. Former PM Manmohan Singh, former VP Ansari and many former senior diplomats were there: Prem Shankar Jha,Senior Journalist and guest at the dinner pic.twitter.com/w6dBc8ARIJ

There was nothing secret about the dinner, Dr.Manmohan Singh and VP Ansari both are Z+ security protectees and so have to submit the full list to SPG: Prem Shankar Jha,Senior Journalist and guest at the dinner pic.twitter.com/JohRioKN37

— ANI (@ANI) 12 December 2017