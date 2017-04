Next

कहीं आसपास धमाकेदार म्यूजिक बज रहा हो तो खुद को डांस करने से रोकना बड़ा मुश्किल होता है। शादी-पार्टी में तो ठीक है, जब मन करें थिरक सकते हैं लेकिन सड़क पर गाना बज रहा हो तो खुद को कंट्रोल करना ही होता है।

हालांकि इस बुजुर्ग को ऐसा कोई टेंशन नहीं। सड़क पर उसने बेहिचक नाचना शुरू कर दिया और उसमें भी ऐसा डांस की देखने वाले देखते रह गए। उनके डांस मूव्स आपको माइकल जैक्सन से लेकर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान की याद दिला देते हैं।

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को काफी शेयर किया जा रहा है। माना जा रहा है कि यह बुजुर्ग नशे की हालत में था।

Dance like nobody is watching pic.twitter.com/vgtY9wEZzA

— Gautam Trivedi (@Gotham3) April 12, 2017