TMC सांसद की ओछी टिप्पणी- चूहे के बच्चे की तरह वापस गुजरात भागेंगे मोदी

नई दिल्ली। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने नोटबंदी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी किया। चिटफंड घोटाले में अपनी पार्टी नेताओं की गिरफ्तारी से खफा बनर्जी ने एक रैली में कहा कि मोदी चूहे के बच्चे की तरह वापस गुजरात भागेंगे। बनर्जी के इस बयान को भाजपा ने बेहद गंभीरता से लिया है और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।



हालांकि बनर्जी ने मोदी के खिलाफ अपनी भाषा के लिए माफी मांगने से मना कर दिया। बनर्जी ने मीडिया पर सिर्फ पीएम मोदी के पक्ष में बोलने का आरोप मढ़ दिया। ममता बनर्जी की पार्टी ‘देश बचाने के लिए’ प्रधानमंत्री मोदी को हटाए जाने की मांग के साथ सोमवार 9 जनवरी से देशभर में तीन-दिवसीय प्रदर्शन कर रही है।



TMC MP Kalyan Banerjee Said a Very Shameful Comment about @narendramodi ...Pls Listen What he Said @KishoreKar @KanchanGupta @DilipGhoshBJP pic.twitter.com/oNxrr98nwy - Samarjit Das (@jitsamar14) January 7, 2017



रोज वैली चिटफंड घोटाले में अपनी पार्टी के कई नेताओं को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद ममता ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने सीबीआई को ‘कांसप्रेसी ब्यूरो ऑफ इंडिया’ में बदल दिया है। ममता ने तृणमूल सांसदों सुदीप बंदोपाध्याय और तापस पाल की एजेंसी द्वारा गिरफ्तारी के संदर्भ में कहा कि उन्होंने (भाजपा नीत केन्द्र) सीबीआई को ‘कांसप्रेसी ब्यूरो ऑफ इंडिया’ बना दिया है।’ उन्होंने कहा कि मैं 23 साल सांसद रही हूं और कई सरकारें देखी हैं लेकिन ऐसी सरकार कभी नहीं देखी जो हर किसी के विरोध प्रदर्शन में साजिश देखे।