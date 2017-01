Previous

विवाह के बंधन में बंधी ट्रांसजेंडर महिला, पेश की समाज के लिए मिसाल

भुवनेश्‍वर। ओडिशा के भुवनेश्वर में ट्रांसजेंडर महिला ने समाज के लिए एक मिसाल कायम करते हुए शादी कर ली। मेघा नामक महिला ने एक वासुदेव से शादी की।

मेघा ने बताया कि लोगों का मानना है कि ट्रांसजेंडर शादी नहीं कर सकते। वे मातृत्व का आनंद नहीं ले सकते हैं। मगर, मैं उन्हें गलत साबित कर रही हूं। हम भी महिलाएं हैं और सामान्य जीवन जीना चाहते हैं।

Odisha: Transgender woman gets married to a man in Bhubaneswar. pic.twitter.com/EqP1p4zUHE

— ANI (@ANI_news) January 27, 2017