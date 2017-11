वास्को डि गामा पटना एक्सप्रेस हादसाः यूपी एटीएस की टीम चित्रकूट पहुंचीं

नई दिल्ली/लखनऊ। पटना से गोवा के बीच चलने वाली वास्को डि गामा एक्सप्रेस शुक्रवार तड़के दर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद फौरन राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया।

उत्तर प्रदेश में ट्रेन हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। लगातार हो रहे ट्रेन हादसों के पीछे किसी गहरी आतंकी साजिश की आशंका भी है। चित्रकूट के मानिकपुर में हुए ट्रेन हादसे ने एक बार फिर सुरक्षा के बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। शासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हादसे की जांच में एटीएस को भी लगाया है।

एटीएस की कानपुर यूनिट की पांच सदस्यीय टीम चित्रकूट के मानिकपुर पहुंची है। टीम खासकर हादसे की वजह को लेकर पड़ताल कर रही है। आईजी एटीएस असीम अरुण ने बताया कि टीम ने साक्ष्य संकलन का काम शुरू कर दिया है। जांच के बाद ही मामले में स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकेगा। टीम को सभी पहलुओं पर जांच के निर्देश दिए गए हैं।

इससे पहले रेल मंत्री ने मारे गए लोगों के परिवार से सहानुभूति जताते हुए मामले में जांच कराए जाने की बात कही। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करते हुए इस हादसे पर संवेदना व्यक्त की थी।

केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करते हुए कहा कि , 'दुर्घटना की खबर मिलते ही तत्काल प्रभाव से राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। इसके साथ ही मामले की जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। मारे गए लोगों के परिवार से मेरी सांत्वना है।'

Immediate rescue and relief operations started and an inquiry ordered into the derailment of Vasco De Gama - Patna Express at Manikpur, UP. My sincere condolences to the families of the deceased. pic.twitter.com/DJDbt5qkEa

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) 24 November 2017