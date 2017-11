वीजा नीति की समीक्षा एक देश पर केंद्रित नहीं : US राजदूत

हैदराबाद। अमेरिका की वीजा नीति की समीक्षा किसी एक देश या एच-1बी वीजा को लेकर केंद्रित नहीं है। भारत में अमेरिका के नए राजदूत केनेथ जस्टर ने सोमवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ने अभी नीति की घोषणा नहीं की है, इसलिए वह इससे पड़ने वाले असर पर टिप्पणी नहीं कर सकते।

जस्टर वैश्विक उद्यमिता सम्मेलन की शुरुआत की पूर्व संध्या पर यहां संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने इस बात से असहमति जताई कि एच-1बी वीजा पर अमेरिका का रुख नवोन्मेष को बढ़ावा देने की उसकी नीति का विरोधाभासी है।

उन्होंने कहा कि इन वीजाओं से अमेरिका में उच्च गुणवत्ता वाली प्रतिभा को आकर्षित करने में अमेरिकी कंपनियों को मदद मिलेगी। कंपनियों अपने कारोबारी लक्ष्य को पूरा कर सकें, यही इसका मकसद है।

क्या उद्यमिता सम्मेलन वीजा नीति को आसान बनाने में मदद करेगा, इसके जवाब में जस्टर ने कहा कि सम्मेलन उद्यमिता और नवोन्मेष बढ़ाने में मदद करेगा। इससे निवास स्थान के नजदीक लोगों के लिए नौकरियों का सृजन होगा।

Great engagement with the media at the #GES2017 Preview Press Conference. So pleased to be here with @NITIAayog CEO Amitabh Kant and Telangana Chief Secretary S.P. Singh. Bring on the Global Entrepreneurship Summit - #USIndia collaboration at its best! pic.twitter.com/3POBWXgWsS

— Ken Juster (@USAmbIndia) November 27, 2017