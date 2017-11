Previous

पद्मावती विवाद : ममता बनर्जी ने कहा 'बंगाल में है स्वागत, करेंगे विशेष व्यवस्था'

कोलकाता। देश भर में संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को एक बार फिर कहा अगर संजय लीला भंसाली फिल्म पद्मावती को कहीं प्रदर्शित नहीं कर सकते, तो हम उनका स्वागत करते हैं। वे यहां अपना प्रीमियर कर सकते हैं।

यहां तक कि पश्चिम बंगाल पाकिस्तानी कलाकारों व गायकों के लिए भी खुला है। एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए ममता ने कहा कि यदि भंसाली फिल्म को किसी दूसरे राज्य में रिलीज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर पश्चिम बंगाल में विशेष व्यवस्था की जाएगी। ऐसा करके हमें बेहद खुशी होगी और खुद को गर्वान्वित महसूस करेंगे।

इससे पहले मुख्यमंत्री ने पद्मावती विवाद पर ट्वीट करते हुए इसे सुपर इमरजेंसी करार दिया था। सोमवार को किए ट्वीट में ममता ने लिखा था कि पद्मावती विवाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म करने के लिए एक सोची समझी साजिश है और यह एक तरह से सुपर इमरजेंसी है। उन्होंने कहा कि हम इस सुपर इमरजेंसी की निंदा करते हैं।

The #Padmavati controversy is not only unfortunate but also a calculated plan of a political party to destroy the freedom to express ourselves. We condemn this super emergency. All in the film industry must come together and protest in one voice

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) November 20, 2017