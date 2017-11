टिकट विवाद पर महिला यात्री ने एयर इंडिया स्टाफ को जड़ दिया थप्पड़

नई दिल्ली। हवाई यात्रा करने वाले मुसाफिरों और एयरलाइंस कंपनी के कर्मचारियों के बीच झगड़े की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ताजा मामले में एक यात्री ने सरकारी एयरलाइंस कंपनी के कर्मचारी को थप्पड़ मारा है।

मामला दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का है, जहां पर एक महिला यात्री ने एयर इंडिया के स्टाफ के साथ टिकट को लेकर हुए विवाद के बाद कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। खबर के मुताबिक महिला यात्री को दिल्ली से अहमदाबाद की उड़ान पकड़नी थी, लेकिन वह टिकट काउंटर पर देरी से पहुंचीं थी।

इस झगड़े पर एयपोर्ट के डीसीपी ने बताया कि दोनों का मेडिकल कराया गया और बाद में दोनों ही पक्षों ने समझौता कर लिया। हालांकि इसके बाद भी शिकायत होने पर मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि एक महिला एयपोर्ट पर देरी से पहुंची थी और उसे अहमदाबाद के लिए फ्लाइट लेनी थी।

Woman passenger slapped Air India staff at Delhi's IGI Airport over issue of ticket. The passenger, travelling from Delhi to Ahmedabad, reported late at the counter.: Sources

