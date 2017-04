अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए अभी दो महीने बाकी है लेकिन लगता है कि पीएम मोदी की सरकार के शीर्ष मंत्रियों ने देश के सामने फिटनेस गोल्स रखते हुए प्रेरित करना शुरू कर दिया है।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्विटर पर वर्कआउट का वीडियो शेयर किया है। वे वीडियो में जिम में एक्सरसाइज करते हुए युवाओं को एक संदेश भी दे रहे हैं। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा 'मेरे युवा दोस्त ड्रग्स से दूर रहें। पीएम मोदी के सपने न्यू इंडिया को पूरा करें। मैंने राठौड़ के जवाब में इसके लिए काम से 30 मिनट निकाले।'

दरअसल, रिजिजू ने केंद्रीय राज्य सूचना प्रसारण और ओलंपिक चैंपियन राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के चैलेंज पर जवाब दिया है।

उन्होंने ट्वीट किया 'ड्यूटी के कारण हम अपनी फिजिकल फिटनेस को टाइम नहीं दे पाते। लेकिन मेरे साथी और ओलंपिक चैंपियन राठौर इसके लिए टाइम निकालते हैं और उन्होंने मुझे भी ये चैलेंज दिया।'

इसी के साथ रिजिजू ने राठौड़ के पुश-अप्स का भी वीडियो ट्विटर पर शेयर किया था।

Young friends, stay away frm drugs, be fit. Let's build @narendramodi ji's #NewIndia dream. I took out 30 mins frm work 2 respond @Ra_THORe pic.twitter.com/fkWQ8UdmRC

While doing duty we've no time for physical fitness. But my Olympian colleague @Ra_THORe manages some time & gives me a tough challenge👍 pic.twitter.com/ZKDAa2B96F

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) April 19, 2017