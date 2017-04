जयपुर। खराब मौसम के चलते विमान ने रास्ता क्या बदला उसमें सावर एक यात्री ने इसे अपहरण समझ लिया। उसने बिना देरी किए पीएम मोदी को टैग करते ट्वीट कर दिया कि उसके विमान का अपहरण हो गया है। इसके बाद विमान के जयपुर पहुंचने पर सीआईएएफ ने उस यात्री को विमान से उतार लिया और जांच करने के बाद विमान को दिल्ली रवाना कर दिया गया।

जानकारी के अनुसार मुंबई से दिल्ली जा रही जेट एयरवेज की उड़ान संख्या 9 डब्लू 355 में सवार एक यात्री नीतीन ने गुरुवार को ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि हम तीन घंटे से विमान में हैं और ऐसा लग रहा है कि विमान का अपहरण कर लिया गया है। विमान में चालक दल के सदस्यों सहित करीब 150 यात्री थे।

उसके इस ट्वीट के बाद सांगानेर हवाईअड्डे पर सीआईएएफ, पुलिस और हवाईअड्डा प्रशासन सतर्क हो गया।

सांगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्यवाहक निदेशक एमपी बंसल के अनुसार, दिल्ली में अत्यधिक विमानों की आवाजाही के कारण वहां पहुंचे कई विमानों को जगह की कमी के चलते जयपुर के सांगानेर एयरपोर्ट के लिए डायवर्ट गया था और इसमें एक विमान जेट एयरवेज का 9 डब्लू 355 भी था जिसमें ट्वीट करने वाला यात्री नितिन वर्मा भी सवार था।

बंसल ने बताया कि सीआईएएफ और स्थानीय पुलिस नितिन वर्मा से पूछताछ कर रही है। नितिन वर्मा महाराष्ट्र का रहने वाला है और फिलहाल गुरुग्राम में नौकरी करता है।

We have been in jet flight for past 3 hrs, look like hijacked, Can I get an update from authority what is the exact reason. pic.twitter.com/bGNrq7GX5e

— Nitin (@nitinvarma5n) April 27, 2017