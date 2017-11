पद्मावती को लेकर ट्विटर पर भिड़े BJP विधायक दीया कुमारी और कबीर बेदी

जयपुर। फिल्म पद्मावती को लेकर विवादों का अंत नहीं हो रहा है। अब इसी मामले को लेकर जयपुर राजघराने की राजकुमारी और भाजपा विधायक दीयाकुमारी व फिल्म अभिनेता कबीर बेदी के बीच ट्विटर पर जंग छिड गई। दोनों में हुई तनातनी में आखिरकार कबीर बेदी को माफी मांगनी पड़ गई जिसके बाद दिया कुमारी ने माफ कर दिया।

दरअसल, शुरुआत कबीर बेदी ने की जिन्होंने दीया कुमारी के बयान को ट्वीट करते हुए कहा कि फिल्म को बैन करने वाली आप कौन होती हो जबकि इस फिल्म को सेंसर बोर्ड और सुप्रीम कोर्ट ने बैन नहीं किया है। आप भाजपा की एमपी हो और आपको कानून का पालन करना चाहिए।

इस ट्वीट के बाद दिया कुमारी की तरफ से भी तीखा जवाब आया। उन्होंने कबीर बेदी को ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं राजस्थान की बेटी हूं जो रानी पद्मावती के बलिदान का सम्मान करती हूं। पूरा राजस्थान उनके सम्मान के लिए लड़ रहा है। आप कौन होते हो जो एक महिला के प्रति इस तरह से अपमान से बातें कर रहे हो, गेट वेल सून।

I am daughter of Rajasthan, who respects the Noble Sacrifice of Rani Padmavati. All of Rajasthan will fight for her honour.

But @iKabirBedi you who address woman in this insulting language, won't Understand woman's honour. Get well soon! pic.twitter.com/1KOwt32RTN

— Diya Kumari (@KumariDiya) November 21, 2017