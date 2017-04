Previous

टीम इंडिया के कोच अनिल कुंबले से हुई बड़ी गलती, उड़ने लगा मजाक

नई दिल्ली। टीम इंडिया के हेड कोच और भारत के पूर्व स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले सोशल मीडिया पर खूब ट्रॉल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुंबले और दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम का खूब मजाक बनाया जा रहा है। दरअसल इसकी वजह भी खुद अनिल कुंबले और दिल्ली की टीम है।

आईपीएल की टीम दिल्ली डेयरडेविल्स के कप्तान जहीर खान के एक्ट्रेस सागरिका घाटगे से सगाई करने पर भारतीय क्रिकेट टीम के कोच अनिल कुंबले और खुद दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम ने उन्हें ट्वीट कर बधाई दी। लेकिन यहां कुंबले के साथ-साथ दिल्ली की टीम का ट्विटर हैंडल करने वाले ने एक गलती कर दी। वो गलती ये थी कि उन्होंने एक्ट्रेस सागरिका घाटगे की जगह पत्रकार सागरिका घोष को ट्वीटर पर ये बधाई संदेश भेज दिया।

कुंबले के इस ट्वीट के बाद पत्रकार सागरिका घोष ने भी कुंबले को जवाब दिया। सागरिका घोष ने लिखा,'गलत सागरिका, मैं दो बच्चों की मां हूं।' इसके बाद दिल्ली डेयरडेविल्स और कुंबले ने अपनी गलती सुधारी। आपको बता दें कि सागरिका घोष पत्रकार राजदीप सरदेसाई की पत्नी हैं।

oops wrong Sagarika, sirs! Main do bachche ki ma hoon🤣 https://t.co/37wH9INQZP

— Sagarika Ghose (@sagarikaghose) 24 April 2017

कुंबले और दिल्ली डेयरडेविल्स की इस बड़ी गलती के बाद ट्विटर यूजर्स ने उन्हें ट्रॉल कर उनका मजाक उड़ाना शुरु कर दिया। आप खुद ही देखिए कि ट्विटर यूजर्स ने कैसे-कैसे कमेंट कर कुंबले की खिंचाई की।

#AnilKumble was one of those who boycotted #Snapdeal instead of #Snapchat. #MIvRPS pic.twitter.com/rkV59h1KY2

— Virat Kohli (@TedhiBaat_) 24 April 2017

Someone's not gonna be pleased. pic.twitter.com/yovHxvzrMw

— Sameer Allana (@HitmanCricket) 24 April 2017

Anil Kumble congratulate Zaheer Khan. Rest is history 🤕 pic.twitter.com/WFTeCrfIg4

— Siju Moothedath (@SijuMoothedath) 25 April 2017