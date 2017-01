मुंबई। भारत के कप्तान विराट कोहली के नए ‘लव अफेयर’ को लेकर उनकी गर्लफ्रेंड और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा चिंतित नहीं है। भारतीय फैंस को भी इस ‘नए प्यार’ को लकी चार्म के रूप में देखना चाहिए।

पुणे स्थित महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम में अभ्यास सत्र के दौरान विराट ने अपने इस नए प्यार के साथ कुछ समय बिताया। चौंकिए मत, यह प्यार कोई लड़की नहीं है जो उनकी गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा को चिंता हो। वास्तव में विराट का यह प्यार पुलिस का स्नीफर डॉग ‘प्रिंस’ है। वास्तव में शुक्रवार को टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन के दौरान जब सुरक्षाकर्मी मैदान में स्नीफर डॉग ‘प्रिंस’ के साथ सुरक्षा का जायजा ले रहे थे तभी विराट ने ‘प्रिंस’ को प्यार किया। उन्होंने इस डॉग के साथ काफी समय बिताया और उसे दुलार किया।

भारतीय कप्तान विराट का डॉग्स के प्रति प्रेम जगजाहिर है और वे अपने पालतू डॉग ‘ब्रूनो’ के साथ फोटो सोशल मीडिया पर भी शेयर करते रहते हैं। कोहली का पहला पालतू डॉग सफेद पॉमेरियन था, इसके बाद उनके पास गोल्डन लेबराडोर ‘रिको’ था और अब उनके पास ब्रूनो हैं। अनुष्का के पास भी पालूत डॉग है जिसका नाम उन्होंने डूड शर्मा रखा है।

बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक ट्विूटर अकाउंट पर कोहली की गोल्डन रिट्रीवर ‘प्रिंस’ के साथ फोटोज शेयर की और इसका कैप्शन दिया गया, ‘जब कप्तान कोहली ने प्रिंस से मिलने के लिए कुछ समय निकाला।‘

भारतीय फैंस को विराट के इस नए प्यार को ‘लकी चार्म’ के रूप में देखना चाहिए। फैंस को याद होगा कि दिसंबर 2016 में चेन्नई टेस्ट के पहले चेपक मैदान पर भी विराट ने पुलिस डॉग को अपने हाथ से पानी पिलाया था। भारत ने चेन्नई टेस्ट जीतकर सीरीज को 4-0 से अपने नाम किया था।

When Skipper @imVkohli took some time off to meet Prince pic.twitter.com/7ROMY8FUjh

— BCCI (@BCCI) January 12, 2017