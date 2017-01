नई दिल्ली। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही टी-20 सीरीज में दिग्गज स्पिन गेंदबाज आर.अश्विन को आराम दिया गया है। भारतीय टीम के बिजी शेड्यूल को देखते हुए उन्हें इस टी-20 सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है।

ताकी आगे आने वाली सीरीज में अश्विन तरोताजा होकर टीम इंडिया में शामिल हो और विरोधियों को खूब परेशान करें। भले ही अश्विन को इस सीरीज़ के लिए रेस्ट दिया गया हो, लेकिन वो क्रिकेट से दूर नहीं हैं और इस सीरीज पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। वो अपने घर पर बैठकर इस टी-20 सीरीज का आनंद ले रहे हैं।

नागपुर में खेले गए रोमांचक मुकाबले के दौरान अश्विन ने एक ट्वीट किया। ये ट्वीट उन्होंने इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और इंग्लिश कॉमेंटटेटर नासिर हुसैन को लेकर किया।

नासिर हुसैन अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं और हर दौरे पर इंग्लिश टीम के साथ जाते हैं। अश्विन ने हुसैन के लिए किए गए ट्वीट को कुछ इस तरह से लिखा कि खुद हुसैन भी नहीं समझ पाए होंगे कि ये दिग्गज स्पिनर उनकी तारीफ कर रहा है या कटाक्ष।

You cannot not like the commentary of @nassercricket.Spot on with his observations and picking up nuances of the game's evolution.#INDvENG

— Ashwin Ravichandran (@ashwinravi99) 29 January 2017