मल्टीमीडिया डेस्क। विश्व क्रिकेट में ऐसे कई खिलाड़ी है जो अपनी फिल्डिंग के लिए जाने जाते है। लेकिन आज हम आपको एक महिला क्रिकेटर की शानदार फिल्डिंग का ऐसा नमूना पेश करते है, जिसे देखने के बाद आप दांतों तले उंगलियां चबा बैठेंगे।

दरअसल ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त महिला बिग बैश लीग जारी है। जिसमे सोमवार को खेले गए एक मुकाबले में हेडी बिरकेट ने एक शानदार कैच लपका।

ब्रिस्बेन हीट्स और सिडनी थंडर्स के बीच मुकाबला चल रहा था। ब्रिस्बेन हीट्स की टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही थी। इसी दौरान डीप बैकवर्ड स्केवयर लेग पर फील्डिंग करते हुए इस 20 साल की युवा स्टार हेडी ने स्टेलेनबर्ग का शानदार कैच लपक लिया।

आपको बता दें कि ब्रिस्बेन की टीम इस मुकाबले को जीतने से चूक गई लेकिन बिरकेट ने इस कैच से सबका दिल जरूर जीत लिया।

WOW! Will we see a better catch in #WBBL02?! pic.twitter.com/2uqeFaMYcI

— Rebel WBBL (@wbbl) 2 January 2017