पर्थ। दुनिया के खतरनाक बल्लेबाजों में से एक और न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैक्कुलम का बिग बैश लीग (बीबीएल) में धमाल जारी है।

ब्रिस्बेन हीट की तरफ से खेलने वाले इस धाकड़ बल्लेबाज ने एक मैच ऐसा शॉट लगाया कि उनके बैट के बीच से दो टुकड़े हो गए। पर्थ स्कॉर्चर्स के खिलाफ खेलते हुए मैक्कुलम ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी क्रिस लिन के साथ मिलकर टीम को शानदार जीत दिलाई।

वाका के मैदान पर पर्थ स्कॉर्चर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 174 रनों का लक्ष्य दिया। जवाब में जिम्मी पियर्सन और मैक्कुलम ने पारी का आगाज किया। ब्रिस्बेन हीट का स्कोर 26 रन ही पहुंचा था जब पियर्सन 18 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद मैक्कुलम का साथ देने तूफानी बल्लेबाज क्रिस लिन पहुंचे।

मैक्कुलम ने 31 गेंदों पर 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 50 रनों की पारी खेली। उन्होंने लिन के साथ मिलकर 174 रनों का लक्ष्य 14.4 ओवरों में ही हासिल कर लिया। लिन ने 49 गेंदों पर 98 रनों की पारी खेली। लिन ने तीन चौके और 11 छक्के जड़े। इसी के साथ मैक्कुलम ने एक खास उपलब्धि भी हासिल कर ली है। वह टी20 में क्रिस गेल और ब्रैड हॉज के बाद 7 हजार रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।

देखें, कैसे टूटा मैक्कुलम का बैट-

Brendon McCullum Breaks His Bat Hit Too Hard Another Level❤️ pic.twitter.com/vwqM2QZ6Dz

— Zeeshan. 🇵🇰 ⚽️ (@PakistaniCule) 6 January 2017