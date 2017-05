Previous

टीम की घोषणा सोमवार को, चैंपियंस ट्रॉफी में खेलना अभी तय नहीं

नई दिल्ली। बीसीसीआई द्वारा आगामी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सोमवार को भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा की जाएगी। रविवार को बीसीसीआई की विशेष साधारण सभा होनी है, जिसमें इस बात की घोषणा की जाएगी, लेकिन बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य के अनुसार अभी टीम का चैंपियंस ट्रॉफी में खेलना तय नहीं है।

बीसीसीआई अधिकारी ने कहा, बोर्ड के रवैये में अभी बदलाव नहीं आया है, लेकिन टीम की घोषणा सोमवार को की जाएगी। बीसीसीआई प्रशासकों की समिति ने भी टीम चुनने को कहा था। टीम की घोषणा इसलिए की जाएगी क्योंकि वीसा प्रक्रिया में समय लगता है, बोर्ड के पास टूर्नामेंट से हटने का विकल्प तो बाद में भी बना रहेगा।रविवार की बोर्ड की बैठक का एजेंडा नहीं बदला है और उसमें इसी बात पर विचार-विमर्श होगा।

आईसीसी के अनुसार टीम चयन की डेडलाइन 25 अप्रैल थी और भारत को छोड़कर अन्य सभी देश इस समयसीमा के पहले टीम घोषित कर चुके थे। अब यह देखना होगा कि क्या बीसीसीआई अपने दूसरे दर्जे की टीम भेजता है या फिर स्टार खिलाड़‍ियों को शामिल किया जाएगा।

बीसीसीआइ के कार्यकारी अध्यक्ष सीके खन्ना ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सोमवार को बीसीसीआइ अपनी टीम घोषित कर सकता है। उन्होंने कहा कि टीम चयन के लिए सोमवार को बैठक हो सकती है। उन्होंने कहा है कि टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में खेलना चाहिए।

Meeting may be called on Monday, BCCI secy going to take call after SGM. My view is that India must take part in Champions Trophy: CK Khanna pic.twitter.com/rYce5xuBLS

— ANI (@ANI_news) May 6, 2017

आपको बता दें कि बीसीसीआई का आईसीसी के साथ रेवेन्यू मॉडल को लेकर विवाद चल रहा है। इसी विवाद के चलते बीसीसीआई ने दबाव बनाने की रणनीति के तहत टीम की घोषणा नहीं की है। इस बारे में रविवार को बीसीसीआई की एसजीएम होनी है।