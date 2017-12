क्रिस गेल ने BPL में तोड़ा छक्कों का रिकॉर्ड

ढाका। क्रिस गेल ने कैरेबियाई बल्लेबाज क्रिस गेल ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग (बीपीएल) के फाइनल में रिकॉर्डों की झड़ी लगा दी। गेल ने बीपीएल के फाइनल में जहां टी-20 क्रिकेट की एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने का नया रिकॉर्ड बनाया। वहीं वह क्रिकेट के इस सबसे छोटे प्रारूप में 11,000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज भी बने।

गेल ने शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में रंगपुर राइडर्स की तरफ से खेलते हुए ढाका डायनामाइट्स के खिलाफ 69 गेंदों पर नाबाद 146 रन बनाए। इस तरह से उन्होंने टी-20 क्रिकेट में अपनी कुल रनों संख्या 11056 पर पहुंचाई। अपना 320वां मैच खेल रहे बायें हाथ के इस कैरेबियाई बल्लेबाज ने अपनी इस पारी के दौरान 18 छक्के भी लगाए जो नया विश्व रिकॉर्ड है।

आइपीएल में भी दर्ज है एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड-

इससे पहले टी-20 की एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी गेल के नाम पर ही था। यह रिकॉर्ड उन्होंने 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से पुणे वॉरियर्स के खिलाफ आइपीएल मैच में अपनी रिकॉर्ड 175 रन की पारी के दौरान बनाया था। गेल ने बेंगलुरु में खेली गई उस पारी में 17 छक्के लगाए थे। यही नहीं गेल ने टी-20 में 20वां शतक भी पूरा किया जो कि विश्व रिकॉर्ड है।

146 from 69 balls for Chris Gayle at the #BPL2017 final!! 18 Record Sixes!!! Here is a reminder of what he can do! #Gaylestorm pic.twitter.com/utCbV8hy23

— CPL T20 (@CPL) December 12, 2017