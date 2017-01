सिडनी। टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को रौंदने के बाद अब वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम की घोषणा कर दी गई है। इस टीम में पहली बार बल्लेबाज क्रिस लिन और गेंदबाज बिली स्टानलेक को टीम में शामिल किया गया है।

अभी कुछ दिन पहले ही क्रिस लिन ने बिग बैश मुकाबले में तूफानी गेंदबाज शॉन टेट की गेंद पर ऐसा छक्का मारा था जो रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गया। इसे क्रिकेट इतिहास के सबसे लंबे छक्कों में गिना जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की इस घरेलू टी-20 प्रतियोगिता में लिन ने टेट की गेंद को मैदान के बाहर पहुंचा दिया था।

ब्रिस्बेन में 30 दिसंबर को खेले गए मुकाबले में लिन ने यह आसमानी छक्का लगाया था। गेंद 121 मीटर दूर जाकर गिरी। लिन ने इस मैच में 50 गेंद में नाबाद 84 रन की पारी खेली

अनुभवी बल्लेबाज एरॉन फिंच और जॉर्ज बेली को टीम से बाहर रखा गया है। वेबसाइट ईएसपीएन क्रिकइंफो ने फिंच और बेली को बाहर करने पर होंस ने कहा, 'जॉर्ज बेली और एरॉन फिंच दोनों ही हमारी एकदिवसीय टीम का अहम हिस्सा हैं, लेकिन यह दोनों टीम में जगह बनाने में असफल रहे'।

टीम :

स्टीवन स्मिथ (कप्तान), डेविड वार्नर, पैट कमिंस, जेम्स फॉल्कनर, जोस हाजलेवुड, ट्रेविस हेड, उस्मान ख्वाजा, क्रिस लिन, मिशेल मार्श, ग्लैन मैक्सवेल, बिली स्टानलेक, मिशेल स्टार्क, मैथ्यू वेड, एडम जाम्पा

Brisbane Heat's Chris lynn just smashed a 1️⃣2️⃣1️⃣ metre six OUT of the gabba.🏏💥😱🙌pic.twitter.com/3A5DbWtWQT— Marathonbet (@marathonbet) 30 December 2016