नई दिल्ली। महेंद्रसिंह धोनी बुधवार को फिर सुखियों में हैं। लेकिन इस बार उसकी वजह मैदान के अंदर उनका जबर्दस्त प्रदर्शन नहीं, बल्कि मैदान के बाहर उनकी सादगी हैं। धोनी की आईपीएल टीम राइजिंग पुणे सुपरजायंट के साथी खिलाड़ी इमरान ताहिर के बेटे के साथ फोटो वायरल हो गई है। इस फोटो में वे एक एयरपोर्ट पर ताहिर के साथ जमीन पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

धोनी भले ही बहुत बड़े खिलाड़ी हो, लेकिन बच्चों के साथ वे भी बच्चे बन जाते हैं। इसी का उदाहरण तब देखने को मिला जब वे ताहिर के साथ बेटे के साथ मस्ती करते हुए एयरपोर्ट में जमीन पर ही बैठ गए।

धोनी भले ही इस समय पुणे की टीम के कप्तान न हों, लेकिन कप्तान स्टीव स्मिथ उनकी राय को बहुत तवज्जों देते हैं। मुश्किल के क्षणों में वे धोनी की सलाह लेते हुए नजर आते हैं। धोनी द्वारा इस तरह जमीन पर बैठकर ताहिर के बेटे के साथ खेलने वाले फोटो को लेकर इस पूर्व भारतीय कप्तान की सोशल मीडिया पर तारीफ हो रही हैं। धोनी के पिछले कुछ समय से अपनी बेटी जीवा के साथ भी कई बार फोटोज सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरते रहे हैं।

Looks like #Supergiant Tahir Jr. is a big @msdhoni fan!💜

Learning from the best😎#RPSG #MahirTahir pic.twitter.com/Jqc1DnBiFZ

— MD.SHARIQUE-CRICKET (@Mdshari59517501) May 2, 2017