मल्टीमीडिया डेस्क। भारतीय टीम के नवनियुक्त कप्तान विराट कोहली ने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली टीम में अपने वनडे करियर का आगाज किया था।

धोनी की कप्तानी छोड़ते ही अब विराट कोहली के हाथों में टीम इंडिया की बागडोर आ चुकी है। चयनकर्ताओं ने उन्हें शुक्रवार को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी सौंप दी।

अब विराट कोहली ने धोनी को कप्तान नहीं बल्कि अपना मेंटर बताते हुए कहा कि मुश्किल दौर में धोनी ने कप्तान और सीनियर खिलाड़ी के तौर पर न सिर्फ उनका हमेशा साथ दिया बल्कि खराब प्रदर्शन के बावजूद कई बार टीम से बाहर होने से भी बचाया।

महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ही साल 2008 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे करियर की शुरुआत करने वाले विराट कोहली पहले ही मैच में फेल हो गए थे और महज 12 रन पर आउट हो गए थे। दूसरे मैच में उन्होंने 37 और तीसरे में 25 रन बनाए, जो कुछ खास नहीं स्कोर नहीं थे, लेकिन धोनी ने उन्हें मौके देना जारी रखा और चौथे वनडे में उन्होंने करियर की पहली फिफ्टी बना दी।

टेस्ट मैचों की बात करें, तो विराट कोहली को पहला टेस्ट वेस्टइंडीज के खिलाफ 2011 में खेलने का मौका मिला था और उन्होंने मैच की दोनों पारियों में 4 और 15 रन बनाए थे. आगे की तीन पारियों में उन्होंने 0, 27 और 30 रन जोड़े थे। मतलब शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन धोनी उनके समर्थन में खड़े रहे।

बीसीसीआई ने एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें विराट कोहली से यह बातचीत रिकॉर्ड है...

अब विराट कोहली ने इस बारे में अपने विचार लोगों के सामने रखे हैं। विराट कोहली ने बीसीसीआई टीवी से हुई बातचीत में धौनी की जमकर तारीफ की है। फिलहाल बीसीसीआई ने सिर्फ 30 सेकंड का वीडियो ट्वीट किया है। पूरी बातचीत जल्द ही रिलीज की जाएगी।

विराट ने कहा है कि धोनी का नाम लेते ही सबसे जेहन में सबसे पहला शब्द आता है- कप्तान। उन्होंने कप्तानी मुझे सौंपी है, मेरे लिए वह हमेशा ही मेरे कप्तान रहेंगे।'

विराट का वो वीडियो जो बीसीसीआई ने ट्वीट किया-

COMING UP SOON on https://t.co/CPALMGgLOj - Skipper @imVkohli talks about Captain @msdhoni #TeamIndia #INDvENG pic.twitter.com/OLenwzoVBg

— BCCI (@BCCI) 7 January 2017