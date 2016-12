Previous

गेंद स्टंप्स पर लगते ही घबरा गया ये बड़ा खिलाड़ी और हो गया कुछ ऐसा, देखे वीडियो

नई दिल्ली, प्रदीप सहगल। ऑस्ट्रेलिया की घरेलू टी-20 क्रिकेट लीग में गुरुवार को एक ऐसा वाक्या हुआ, जिसने जिसने सबके होश उड़ा दिए। बिग बैश लीग में मुकाबला था सिडनी थंडर्स और मेलबर्न रैनेगेड्स के बीच। इस मैच में सिडनी थंडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का फैसला किया। लेकिन मेलबर्न रैनेगेड्स की पारी के 17वें ओवर की पहली गेंद पर कुछ ऐसा हुआ, जिसने सबके होश उड़ा दिए।

हवा में उड़ा ब्रावो का बल्ला

मेलबर्न रैनेगेड्स की पारी के 17वें ओवर में बल्लेबाज़ी कर रहे थे वेस्टइंडीज़ के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो और गेंद थी ऑस्ट्रेलियाई तेज़ गेंदबाज़ मैके के हाथ में। मैके ने 17वें ओवर की पहली गेंद फेंकी और ब्रावो ने इस गेंद पर पर जोरदार शॉट लगाने के लिए अपना बल्ला घुमाया। गेंद बल्ले पर नहीं लगी और ब्रावो बोल्ड हो गए। लेकिन इस दौरान कैरिबियाई ऑलराउंडर के हाथ से बल्ला छूटकर हवा में उड़ गया। हालांकि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई, पर ब्रावो ने अपनी विकेट जरूर खो दिया।

आउट होने से पहले ड्वेन ब्रावो ने 16 गेंद पर 24 रन की पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 1 चौका और 2 शानदार छक्के भी निकले। इसके बाद ब्रावों ने गेंदबाज़ी में भी कमाल दिखाते हुए 2 बल्लेबाज़ों को पवेलियन की राह दिखाई। ब्रावो के इस अहम योगदान के चलते उनकी टीम मेलबर्न रैनेगेड्स ने इस मुकाबले को 49 रन से अपने नाम किया।

Bravo loses his wicket and his bat! Out for 24, Renegades 4-133 #BBL06 pic.twitter.com/dtPhxt2l4v — KFC Big Bash League (@BBL) 22 December 2016