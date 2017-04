चेन्नई। भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन भले ही चोट के कारण आईपीएल में नहीं खेल पा रहे हो, लेकिन वे इसके मैच देखना नहीं छोड़ते हैं।

अब तो उन्हें आईपीएल मैच देखने के लिए साथी भी मिल गया है। राइजिंग पुणे सुपरजायंट का यह खिलाड़ी इन दिनों अपनी 4 महीने की बेटी के साथ आईपीएल मैच देख रहा है। अश्विन ने अपने ट्‍विटर अकाउंट पर बेटी के साथ आईपीएल में मुंबई इंडियंस और गुजरात लॉयंस के बीच का मैच देखते हुए फोटो पोस्ट की है। उन्होंने लिखा, 'आईपीएल देखना मनोरंजक हो सकता है, भले ही आप 4 महीने के हो।'

कहावत 'पूत के पांव पालने में नजर आते हैं' की तर्ज पर अश्विन की इस छोटी बेटी का इस तरह आईपीएल मैच देखना उनके क्रिकेट प्रेम की तरफ इशारा करता है। अश्विन को 2015 में पहली बेटी हुई थी जिसका नाम अखिरा रखा गया था। अश्विन ने पत्नी ने पिछले वर्ष दिसंबर में दूसरी बेटी को जन्म दिया था।

Watching IPL can be entertaining even if you are just about 4 months.#MIvGL pic.twitter.com/E1eywz19hT

— Ashwin Ravichandran (@ashwinravi99) April 16, 2017