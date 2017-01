मल्टीमीडिया डेस्क। ऑस्ट्रेलिया के पीटर हैंड्सकॉम्ब ने बुधवार को पाकिस्तान के खिलाफ सिडनी टेस्ट में शतक लगाया, लेकिन उनकी इस पारी का हैर‍‍तअंगेज ढंग से अंत हुआ। किसी युवा खिलाड़ी की शतकीय पारी का ऐसा अंत होगा, इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था।

25 वर्षीय हैंड्सकॉम्ब अपने चौथे टेस्ट मैच में दूसरा शतक लगा चुके थे। वे 9 चौकों की मदद से 110 रन बना चुके थे। पाकिस्तानी तेज गेंदबाज वहाब रियाज की ऑफ साइड के बाहर की यॉर्कर को हैंड्सकॉम्ब ने लेग स्टंप के बाहर की तरफ हटकर डीप पाइंट की तरफ खेला, इसी बीच विकेटकीपर सरफराज अहमद ने आउट की अपील कर दी। सभी चौंक गए कि क्या हुआ, इसके बाद सबने देखा तो एक बेल्स (गिल्ली) नीचे गिरी हुई थी।

वास्तव में हुआ यह था कि लेग साइड में हटकर खेलने के चक्कर में हैंड्सकॉम्ब के बल्ले ने स्टंप्स को छुआ था और यह बेल्स गिर गई। इस तरह इस युवा बल्लेबाज की शतकीय पारी का दर्दनाक अंत हुआ और उसे हिट विकेट होकर पैवेलियन लौटना पड़ा।

हैंड्सकॉम्ब की खास उपलब्धि : पीटर हैंड्सकॉम्ब ऐसे दूसरे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बने, जिन्होंने अपने शुरुआती चार टेस्ट मैचों में कम से कम एक पारी में 50 प्लस स्कोर बनाया। उनसे पहले हर्बी कोलिंस ने यह करिश्मा किया था।

Well, that's unusual! Handscomb's terrific knock ends on 110... Out hit-wicket! Australia 6-516 #AUSvPAK pic.twitter.com/SaHsu1m5Ic

— cricket.com.au (@CricketAus) January 4, 2017