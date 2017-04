Previous

जेट एयरवेज के पायलट की नस्लीय टिप्पणी पर भड़के हरभजन, सख्त कार्रवाई की मांग

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने जेट एयरवेज के उस पायलट पर सख्त कार्रवाई की मांग कि जिसने दो भारतीयों के साथ नस्लवादी टिप्पणी और बदतमीजी की थी। इस पायलट की हरकत पर भड़के भज्जी ने तीन ट्‍वीट कर अपने गुस्से को जाहिर किया।

भज्जी ने ट्वीट में लिखा, 'बर्नाड होसलिन नाम के पायलेट ने जेट एयरवेज की फ्लाइट में यात्रा कर रहे दो भारतीयों को 'ब्लडी इंडियन' कहते हुए अपमानित कर फ्लाइट से निकल जाने को कहा, जबकि वो खुद इसी एयरलाइंस के लिए भारत में काम कर रहे हैं।'

हरभजन ने अगले ट्वीट में लिखा, 'यही नहीं उस पायलट ने फ्लाइट में एक महिला और शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति के साथ हाथापाई भी की और नस्लवादी टिप्पणी की, वहां जो भी हुआ बेहद शर्मनाक था।'

इसके बाद हरभजन सिंह ने लिखा, ‘इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे देश में ऐसी चीजों को न तो सहन किया जाना चाहिए और न ही इसकी इजाजत दी जानी चाहिए। आइए एक साथ मिलकर इसका हल निकालें’। हरभजन सिंह ने कहा, ‘साथी भारतीयों के साथ पायलट ने जिस तरह का व्यवहार किया उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसी को धक्का नहीं दिया जा सकता या कोई ब्लडी इंडियन नहीं कह सकता।' भज्जी ने इस पायलट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।हरभजन सिंह आईपीएल में मुंबई इंडियंस की टीम से खेल रहे हैं और पिछले मैच में ही उन्होंने टी20 क्रिकेट में 200 विकेट भी पूरे किए हैं।

इस बीच जेट एयरवेज की तरफ से इस मामले में आधिकारिक बयान आया है। जेट एयरवेज ने कहा, ‘इस घटना पर हमें अफसोस है संबंधित विभाग, एजेंसी और फ्लाइट में यात्रा करने वाले लोगों से जानकारी जुटाकर जांच शुरू की गई है’।

