INDvsSL: कोहली का दोहरा शतक, रोहित की सेंचुरी, मैच भारत की गिरफ्त में

नागपुर। विराट कोहली के दोहरे शतक (213) और रोहित शर्मा (102 नाबाद) की मदद से भारत ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। श्रीलंका के पहली पारी के 205 रनों के जवाब में भारत ने पहली पारी 6 विकेट पर 610 रन बनाकर घोषित करते हुए 405 रनों की बढ़त बनाई।

इसके बाद श्रीलंका ने तीसरे दिन की समाप्ति तक दूसरी पारी में 1 विकेट पर 21 रन बना लिए हैं। दिमुथ करुणारत्ने 11 और लाहिरु थिरिमाने 9 रन बनाकर क्रीज पर हैं। श्रीलंका अभी भी भारत की बढ़त से 384 रन पीछे है जब‍कि उसके 9 विकेट शेष हैं।

पहली पारी में 405 रनों से पिछड़ने के बाद श्रीलंका की दूसरी पारी की शुरुआत बेहद खराब रही जब सदीरा समरविक्रमा पहली ही गेंद पर आउट हुए। उन्होंने ईशांत शर्मा की इन स्विंगर को लेफ्ट किया और गेंद उनकी बेल्स ले उड़ी।

इसके पूर्व भारत ने तीसरे दिन सुबह 312/2 से आगे खेलना शुरू किया। चेतेश्वर पुजारा 121 और विराट कोहली 54 रन बनाकर दूसरे दिन नाबाद रहे थे। वीसीए स्ट‍ेडियम में पुजारा ने तो अपने अंदाज में धीमी बल्लेबाजी जारी रखी, लेकिन विराट तेजी से रन जुटाने लगे। पुजारा ने सुरंगा लकमल की गेंद पर एक रन लेते हुए शतक पूरा किया।

यह उनका टेस्ट क्रिकेट में 19वां और कुल 51वां अंतरराष्ट्रीय शतक हैं। कोहली ने इस रिकॉर्ड शतक के जरिए रिकी पोंटिंग, ग्रीम स्मिथ और सुनील गावस्कर जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ा। भारत को तीसरा झटका दासून शनाका ने दिया, जब उन्होंने शतकवीर पुजारा को बोल्ड किया। पुजारा 362 गेंदों में 14 चौकों की मदद से 143 रन बनाकर आउट हुए।

लंच के तुरंत बाद भारत को चौथा झटका लगा जब दिलरुवान परेरा की गेंद पर अजिंक्य रहाणे (2) पाइंट पर करुणारत्ने को कैच थमा बैठे। कोहली ने परेरा की गेंद पर छक्का लगाते हुए 150 का आंकड़ा पार किया। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने सातवीं बार यह कारनामा किया। इसके बाद रोहित ने लाहिरू गमागे की गेंद पर 1 रन लेते हुए फिफ्टी पूरी की। उन्होंने 98 गेंदों में 5 चौके और 1 छक्का लगाया।

The runs have been flowing for the Indian Skipper as he scores his 19th Test ton. Second 💯 in the series so far. #INDvSL @imVkohli pic.twitter.com/oOUhMAhyCJ

विराट कोहली ने परेरा की गेंद पर 1 रन लेते हुए दोहरा शतक पूरा किया। वे 259 गेंदों में 15 चौकों और 2 छक्कों की मदद से इस मंजिल तक पहुंचे । यह उनका टेस्ट क्रिकेट में पांचवां दोहरा शतक है। भारतीय बल्लेबाजों में उन्होंने राहुल द्रविड़ की बराबरी की और अब सिर्फ वीरेेंद्र सहवाग और सचिन तेंडुलकर (6-6 दोहरे शतक) उनसे आगे हैं।

कोहली 213 रन (267 रन, 17 चौके, 2 छक्के) बनाने के बाद परेरा की गेंद पर करुणारत्ने को कैच थमा बैठे। उन्होंने पांचवें विकेट के लिए रोहित शर्मा के साथ 173 रन जोड़े। अश्विन 5 रन बनाकर परेरा के शिकार बने। इसके बाद रोहित ने दासून शनाका की गेंद पर 3 रन लेते हुए शतक पूरा किया और भारत ने 6 विकेट पर 610 के स्कोर पर पारी घोषित कर दी। रोहित 160 गेंदों में 8 चौकों और 1 छक्के की मदद से 102 और रिद्धिमान साहा 1 रन बनाकर नाबाद रहे। परेरा ने 202 रनों पर 3 विकेट लिए।