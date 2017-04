Next

मुंबई। आईपीएल में रविवार को खेले गए दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइटराइडर्स को 4 विकेट से मात दी। मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी के दौरान केकेआर के खतरनाक बल्लेबाज क्रिस लिन मैदान में घायल हो गए।

इस बीच, लिन का एक ट्वीट जबरदस्त चर्चा में है। उन्होंने लिखा है- क्रिकेट के भगवानों, मैंने क्या गलत किया है। माना जा रहा है कि लगातार चोंटों से परेशान होकर लिन ने यह बात लिखी है। इस चोंट के बाद आशंका जताई जा रही है कि लिन पूरे आईपीएल के लिए बाहर हो सकते हैं। दो साल में लिन का यही कंधा तीसरी बार चोटिल हुआ है।

Dear Cricket Gods, did I do something wrong?

— Chris Lynn (@lynny50) 9 April 2017