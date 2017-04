कोलकाता। कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच यहां गुरुवार को हुए मैच में एक दिलचस्प कैच देखने को मिला। केकेआर के कप्तान गौतम गंभीर के हाथों से तीन बार गेंद छुटी, लेकिन चौथे प्रयास में उन्होंने कैच लपकने में सफलता हासिल की।

किंग्स इलेवन की पारी का 20वां ओवर क्रिस वोक्स डाल रहे थे, अंतिम गेंद पर उनके सामने थे वरूण एरोन। एरोन ने हवा में शॉट मारा, गंभीर उसके नीचे पहुंचे। पहले प्रयास में गेंद उनके हाथ में आई, लेकिन छिटक गई। गंभीर ने इसे नीचे नहीं गिरने दिया और दूसरी बार प्रयास किया लेकिन इसे संभालने में नाकाम रहे। उन्होंने तीसरी बार प्रयास किया, लेकिन उनका संतुलन बिगड़ा और ‍गेंद फिर हाथ से निकल गई, लेकिन गंभीर हिम्मत हारने वालों में से नहीं थे, उन्होंने चौथे प्रयास में कैच लपक ही लिया। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) ने अपने आधिकारिक ट्‍विटर अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर किया।

एरोन 4 रन बनाकर आउट हुए और किंग्स ने 9 विकेट पर 170 रन बनाए। इसके बाद गंभीर की कप्तानी पारी (49 गेंदों में 11 चौकों की मदद से नाबाद 72 रन) की मदद से केकेआर ने 21 गेंद शेष रहते 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

VIDEO #IPL : One, Two, Three, Oops & Catch - @GautamGambhir finally pouches ithttps://t.co/qzYG0N1gd1 - @KKRiders #KKRvKXIP

