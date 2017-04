इंदौर। मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हरभजनसिंह मंगलवार को टीम के साथ इंदौर नहीं पहुंचे और रात को करीब 9 बजे शहर पहुंचे। तब तक मुंबई इंडियंस टीम अभ्यास कर चुकी थी, इसलिए हरभजन अभ्यास में नहीं पहुंच सके।

दिन में भज्जी की मुलाकात सानिया मिर्जा से हुई। उन्होंने दोनों की सेल्फी सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए कहा- हमारे भारत की चैंपियन सानिया मिर्जा। आप हमें हमेशा गर्व करने का मौका देती हैं। आपसे मुलाकात बहुत अच्छी रही।

सानिया ने भी जवाब देते हुए कहाआपसे अच्छी मुलाकात हुई। उन्होंने मजाकिया लहजे में लिखा, 'सबसे अच्छा यह हुआ कि सभी फोटो में से आपने बेहतर को चुना। आईपीएल के आगामी मैचों के लिए आपको शुभकामनाएं।'

इंदौर के होलकर स्टेडियम में 20 अप्रैल को मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच मैच खेला जाएगा।

Our own 🇮🇳champ! You always make us proud. Was lovely catching up with you @MirzaSania #Girlpower💪✅ pic.twitter.com/4mFCidPQRA

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) 18 April 2017