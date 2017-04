मुंबई। आईपीएल और विवादों का चोली-दामन का साथ है। आईपीएल 2017 में चौकों और छक्कों की झड़ी के बीच पहला बड़ा विवाद सामने आया है। मुंबई इंडियन्स के धुरंधर खिलाड़ी किरोन पोलार्ड और टीवी कमेंटेटर संजय मांजरेकर आमने-सामने हैं।

जानें क्या है पूरा विवाद

विवाद की शुरुआत रविवार रात तब हुई जब मुंबई में मुंबई इंडियन्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला खेला जा रहा था। पोलार्ड बल्लेबाजी करने आए तब मांजरेकर कमेंट्री कर रहे थे। मांजरेकर ने कुछ ऐसी बातें कहीं, जो पोलार्ड को रास नहीं आईं और फिर उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए उनका जवाब दिया।

मुंबई इंडियंस की पारी के दौरान पोलार्ड बल्लेबाजी करने आए तो मांजरेकर ने कहा, पोलार्ड को ऊपरी क्रम पर बल्लेबाजी करने की समझ नहीं है। वे सिर्फ आखिरी के 6 ओवरों में ही बल्लेबाजी कर सकते हैं, इसलिए उन्हें क्रम में ऊपर भेजना गलत है।

पोलार्ड ने यूं दिया जवाब

पोलार्ड ने माइक्रो ब्लोगिंग साइट ट्वीटर की मदद से जवाब दिया। उन्होंने ताबड़तोड़ ट्वीट करते हुए लिखा- आपको लगता है कि जो आप कह रहे हो वो ही सही है क्योंकि आपको बोलने के पैसे मिलते हैं। ऐसा है तो आप अपना बड़बोलापन जारी रख सकते हैं।

Do you know how I get big so.. about BRAINLESS.. words are very powerful .. once it leaves u can't take it back.. sins of parents fall on...

— Kieron Pollard (@KieronPollard55) 9 April 2017