मुंबई। सचिन तेंडुलकर की बायोपिक 'सचिन: अ बिलियन ड्रीम्स' का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और अब क्रिकेट प्रेमियों को फिल्म की रिलीज का इंतजार है। इस बीच, गुरुवार को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर सचिन और लता मंगेशकर के बीच दिलचस्प संवाद हुआ।

पहला ट्वीट लता ने किया। उन्होंने लिखा, नमस्कार, आपकी जो फिल्म आ रही है, इसमें भी आप क्रिकेट मैदान की तरह चौके और छक्के मारकर धूम मचा देंगे, यही कामना है।

इसके जवाब में सचिन ने ट्वीट किया, मां के आशीर्वाद के बिना चौके-छक्के कभी नहीं लगते। आप मेरे लिए मां समान हो। आशीर्वाद देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

Maa ke aashirwad bina chouke chakke kabhi nahi lagte. Aap mere liye Maa samaan ho. Thank you so much for your blessings! 🙏 https://t.co/R9qmWr4a8S

