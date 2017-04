नई दिल्ली। आईपीएल 2017 में अब तक खेलप्रेमियों को विराट कोहली की कमी खली है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के समय विराट को कंधे में चोट लगी थी और इसके चलते रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने स्टार बल्लेबाज के खिलाफ ही दो मैच खेली है।

एक सवाल सभी की जुंबा पर है कि क्या 10 अप्रैल को इंदौर में होने वाले मैच में विराट खेल पाएंगे? यहांं आरसीबी का मुकाबला किंंग्ल इलेवन पंजाब से होना है। विराट के साथ ही आरसीबी के एक अन्य दिग्गज एबी डिविलियर्स भी चोंट के कारण बाहर हैं।

इस बारे में जब आरसीबी के कार्यकारी कप्तान शॉन वॉट्सन से पूछा गया तो उन्होंने अजीब तरह से जवाब दिया। शनिवार को हैदराबाद में आरसीबी और दिल्ली डेयरडेविल्स के मैच के बाद जब वॉट्सन से पूछा गया कि ये दो स्टार बल्लेबाज कब वापसी करेंगे तो उन्होंने कहा कि अगले मैच में।

इस सवाल के बाद टीवी कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने जैसे ही कहा कि यह तो बड़ी खबर है कि लेकिन कितनी विश्वसनीय है, तो वॉट्सन का जवाब था, विश्वसनीय नहीं है।

इस बीच, खबर है कि विराट अपने बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन से चिंतित हैं और अब खुद मोर्चा संभाल सकते हैं। ऐसे में संभावना है कि इंदौर में विराट के बल्ले का जलवा देखने को मिल सकता है।

Want an update on @imVkohli & @ABdeVilliers17 ? Here is a very ‘reliable source’ giving you the answer @ShaneRWatson33 @sanjaymanjrekar #IPLpic.twitter.com/dkMiaUtoVN

— IndianPremierLeague (@IPL) 8 April 2017