नई दिल्ली। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने आईपीएल के 48वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम को 7 विकेट से मात देकर प्लेऑफ की अपनी दावेदारी को और मजबूत कर लिया है। इस मुकाबले से एक दिन पहले हैदराबाद के कुछ खिलाड़ियों ने लुंगी पहनकर डांस किया।



सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है। जिसमें कुछ खिलाड़ी लुंगी पहनकर डांस करते हुए दिखाई दे रहे है। ये सभी शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के मशहूर गाने ‘लुंगी डांस’ पर थिरकते नज़र रहे हैं।



(हैदराबाद के खिलाड़ियों के लुंगी डांस का वीडियो)

Watch our boys pull the Lungi 🕺 at the @UltraTechCement meet and greet. #OrangeArmy #RiseOfOrange pic.twitter.com/sJDPM8MGW9

— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) 7 May 2017