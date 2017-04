बेंगलुरू। गुजरात लॉयंस के कप्तान सुरेश रैना ने अपनी टीम की रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर (आरसीबी) के खिलाफ जीत और ऑरेंज कैप बेटी ग्रेसिया को समर्पित की। लॉयंस ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी को 7 विकेट से हराया।

रैना की बेटी पहली बार आईपीएल में पापा का मैच देखने पहुंची थी और इस दौरान रैना ने 34 रनों की नाबाद पारी खेलकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। रैना इसी दौरान आईपीएल में इस मैच की समाप्ति तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने और ऑरेंज कैप उन्हें हासिल हुई। रैना के नाम अब 8 पारियों में 61.80 की औसत से 309 रन है।

रैना की बेटी ने पुणे टीम जैसी ही जर्सी पहनी हुई थी। मैच के बाद रैना ने सोशल साइट्स पर अपनी बेटी के साथ की तस्वीर भी शेयर की। रैना ने ट्विटर पर लिखा कि गुजरात लायंस के लिए एक बहुत ज्यादा जरूरी जीत और ऑरेंज कप। ये सब तुम्हारे लिए है ग्रेशिया। रैना ने गुजराती में भी गेम मारी छे हैशटैग भी यूज किया। मैच के दौरान रैना की पत्नी भी उनकी टीम का हौसला अफजाई करती दिखीं। रैना अपनी बेटी के बीमार होने की वजह से काफी दिनों तक क्रिकेट से दूर रहे थे।

Much needed win for @TheGujaratLions and an orange cap! This one goes to you #Gracia 😘 #GameMaariChhe #IPL2017 #Graciasfirstmatch pic.twitter.com/onwDECZmFy

— Suresh Raina (@ImRaina) April 27, 2017