मल्टीमीडिया डेस्क। मुंबई के ब्रेबॉन स्टेडियम में आखिरी बार भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे महेंद्र सिंह धोनी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। भारत 'ए' और इंग्लैंड के बीच यहां चल रहे पहले प्रेक्टिस मैच में कप्तान धोनी ने ऐसा समां बांधा कि इंग्लिश गेंदबाज पानी मांगते नजर आए।

इंग्लिश कप्तान मॉर्गन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। भारत की पहली बल्लेबाजी आई। ये पहला मौका था जब प्रेक्टिस मैच में ही पूरा स्टेडियम खचा-खच भरा हुआ था।

मैच की पहली गेंद से ही स्टेडियम धोनी-धोनी के आवाज से गूंज रहा था। फैंस का इंतजार उस वक्त खत्म हुआ जब अंबाती रायडू अपना शतक पूरा करते ही रिटायर्ट-हर्ट हो गए।

फिर ग्राउंड में आखिरी बार तिरंगा लगे नीली जर्सी पहन कर कप्तानी करते महेंद्र सिंह धोनी की एंट्री हुई। शुरुआत जरूर संयमित रही। लेकिन थोड़े ही देर में कैप्टन कूल एग्रेसिव बल्लेबाजी करने लगे।

भारतीय पारी का आखिरी ओवर तेज गेंदबाज वोक्स लेकर आए। धोनी ने पहली गेंद पर छक्का, दूसरी और तीसरी गेंद पर चौका, चौथी पर 2 रन लिए तो पांचवी गेंद पर फिर से छक्का जड़ दिया। आखिरी यॉर्कर गेंद पर धोनी एक ही रन ले पाए।

अपनी इस धागा खोल मारी में धोनी ने 40 गेंदों पर 2 छक्के और 8 चौको की मदद से 68 रन जड़ते हुए फैंस के लिए ये मैच यादगार बना दिया।

Watch Out! There is a Dhoni devotee on field https://t.co/RfQQnS2KY5— NaiDunia (@Nai_Dunia) 10 January 2017