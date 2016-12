Previous

मो. शमी के पिता ने बहू पर गंदे कमेंट करने वालों को दिया मुंहतोड़ जवाब

नई दिल्ली। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के बाद अब उनके पिता तौसिफ ने भी बहू के कपड़ों पर गंदे कमेंट करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। शमी के पिता तौसिफ ने कहा है कि दूसरे लोगों को उन्हें इस्लाम सिखाने की जरूरत नहीं है।

तौसीफ ने कहा, 'हमें पता है कि इस्लाम क्या कहता है, हमें किसी अनचाही सलाह की जरूरत नहीं।' साथ ही, उन्होंने सभी भारतीयों से शमी के समर्थन में आगे आने की अपील भी की।

We know what Islam says, we don't need anyone's unsolicited advice: #MohammedShami's father Touseef pic.twitter.com/XkfoyYQzvS

शमी के पिता तौसिफ ने यह भी कहा कि यह विवाद शमी को परेशान करने की एक सोची-समझी रणनीति के तहत खड़ा किया गया है। पिता से पहले शमी भी पत्नी के ड्रेस पर गंदी टिप्पणी करने वालों को जवाब दे चुके हैं। शमी ने ट्विटर पर लिखा था, 'मैं अच्छी तरह जानता हूं कि क्या करना है, क्या नहीं। हमें अपने अंदर देखना चाहिए। हम कितने अच्छे हैं।'

मोहम्मद शमी ने पत्नी हसीन जहां के साथ एक फोटो 23 दिसंबर को पोस्ट की थी। इसके बाद से ही धर्म के नाम पर उनकी पत्नी के पहनावे की आलोचना की जाने लगी। शमी वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड के साथ हुए एक टेस्ट मैच में तब भारत को जिताने में अहम भूमिका निभाई थी, जब उनकी बेटी आईसीयू में गंभीर बीमार थीं।